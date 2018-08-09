В Англії зачинилось літнє трансферне вікно-2018

В Англії офіційно зачинилось літнє трансферне вікно.

В Англії о 19:00 за київським часом офіційно зачинилось літнє трансферне вікно. За новими правилами, останній день був 9 серпня, за день до початку сезону в АПЛ.

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Вже в п'ятницю, 10 серпня, стартує новий сезон у вищому дивізіоні Англії. Манчестер Юнайтед вдома прийматиме Лестер.