Главные новости футбола 9 августа: Заря сыграла вничью с Брагой, Мариуполь уступил Бордо, Зинченко не сменил клуб

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 8 августа.

Лига Европы

Украинские клубы сыграли первые матчи 3 квалификационного раунда Лиги Европы. Мариуполь дома уступил Бордо из-за собственных грубых ошибок. Мишнев забил красивый мяч, однако французы ответили на это тремя своими. Смотрите видео голов и обзор матча. Наставник Мариуполя Александр Бабич поделился впечатлениями от матча.

Заря расписала результативную ничью с португальской Брагой. Луганчане отыгрались благодаря удивительному удару Караваева. Смотрите видео голов и обзор матча. Юрий Вернидуб прокомментировал итог встречи.

Среди других результатов стоит обратить внимание на победу Генка над Лехом – Руслан Малиновский забил классный гол в ворота команды Владимира Костевича. Отметим также, что Гент Яремчука и Пластуна вырвал победу у Ягеллонии Романчука.

Не обошлось на этой стадии без сенсации. Минское Динамо на своем поле опозорило Зенит со счетом 4:0. Аналогичный провал потерпел Фейеноорд от словацкого Тренчина. Легия неожиданно проиграла команде из Люксембурга.

Зинченко отказался сменить клуб

Одним из главных ньюсмейкеров английского трансферного дедлайна стал Александр Зинченко. Переход украинского хавбека в Вулверхэмптон уже был полностью согласован и "волки" ждали его на медосмотр. Однако Зинченко в последний момент отказался покидать Манчестер Сити, чем лишил свой бывший клуб Уфу 4 миллионов фунтов.

В Англии завершилось трансферное лето

Вчера в Англии закрылось летнее трансферное окно-2018. Манчестер Юнайтед так и не нашел центрбэка, а Тоттенхэм стал первым клубом, который провел лето без трансферов. Топ-клубы никого уже не покупали, а вот середняки существенно усилились.

Эвертон приобрел двух игроков Барселоны и подписал контракт с экс-звездой Шахтера. В то же время Фулхэм успел побить свой рекорд и арендовать двух качественных исполнителей. Вест Хэм завершил бешеную кампанию подписанием Карлоса Санчеса - еще один новичок в команде Ярмоленко.

Сегодня в АПЛ стартует новый сезон. Итоги трансферного окна и превью чемпионата скоро появится на "Футбол 24".