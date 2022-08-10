Ліга чемпіонів

Динамо обіграло Штурм в овертаймі та вийшло у плей-офф Ліги чемпіонів. Циганков намалював перемогу і приносить мільйони євро. За вихід у груповий раунд кияни зіграють з потужною Бенфікою. Португальці перегралт Мітьюлланд, а Яремчук віддав асист на шедевр.

В інших матчах Ліги чемпіонів ПСВ вибив Монако, Пластун вилетів, а Ференцварош зганьбився під керівництвом росіянина. Буде-Глімт пройшов далі під "Слава Україні", Шериф завершив свій шлях, а Црвена Звезда повторно тріумфувала.

Україна

Динамо офіційно відпустило Русина в Зорю. Ніцца сподівається вмовити Шахтар продати Мудрика, французи навіть озвучили суму. Рух міг продати українця в Європу, але фінансові апетити відлякали покупця.

Динамо розпочинає з Інгульцем, Шахтар з Металістом 1925 – у мережу злили календар першого кола УПЛ. Шахтар оголосив ще двох суперників на зборах, а гроші зі спарингів підуть на підтримку України.

Світ

"Почуваюся дитиною, у якої нова іграшка", – Лєвандовскі дав інтерв'ю після переходу в Барселону. Тренер-колаборант буде покараний за співпрацю з росіянами.

РБ Лейпциг став ньюзмейкером дня. Німецький клуб офіційно повернув Вернера з Челсі, підписав форварда, якого хотів Манчестер Юнайтед та відпустив одного з найкращих латералів Бундесліги.