Вінгер "гірників" і збірної України не перейде в Байєр, але може продовжити кар'єру у Франції.

Чотириразовий чемпіон Ліги 1 налаштований підсилитися 21-річним Михайлом Мудриком. Ніцца перейшла від слів до справи, запропонувавши Шахтарю 20 млн євро, повідомляє Footmercato.

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Водночас у французькому клубі розуміють, що вмовити "гірників" відпустити свого таланта буде непросто. Саме тому Ніцца працює над альтернативами Мудрику. Одним із запасних варіантів є 22-річний Франсіс Амузу з бельгійського Андерлехта (2 голи і асист у 4-х матчах поточного сезону). Щоправда, наразі Ніцца вірить у можливість підписання саме українського вінгера.

Нещодавно стало відомо, що Мудрик не перейде у леверкузенський Байєр, хоча хотів продовжити кар'єру саме в цьому клубі.

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