Лига чемпионов

Динамо обыграло Штурм в овертайме и вышло в плей-офф Лиги чемпионов. Цыганков нарисовал победу и приносит миллионы евро. За выход в групповой раунд киевляне сыграют с мощной Бенфикой. Португальцы переиграли Митьюлланд, а Яремчук отдал ассист на шедевр.

В других матчах Лиги чемпионов ПСВ выбил Монако, Пластун вылетел, а Ференцварош опозорился под руководством россиянина. Буде-Глимт прошел дальше под "Слава Украине", Шериф завершил свой путь, а Црвена Звезда повторно торжествовала.

Украина

Динамо официально отпустило Русина в Зарю. Ницца надеется уговорить Шахтер продать Мудрика, французы озвучили даже сумму. Рух мог продать украинца в Европу, но финансовые аппетиты отпугали покупателя.

Динамо начинает с Ингульцем, Шахтер с Металлистом 1925 – в сеть слили календарь первого круга УПЛ. Шахтер объявил еще двух соперников на сборах, а деньги со спаррингов пойдут в поддержку Украины.

Мир

"Чувствую себя ребенком, у которого новая игрушка", – Левандовски дал интервью после перехода в Барселону. Тренер-коллаборант будет наказан за сотрудничество с россиянами.

СБ Лейпциг стал ньюзмейкером дня. Немецкий клуб официально вернул Вернера из Челси, подписал форварда, которого хотел Манчестер Юнайтед и отпустил одного из лучших латералей Бундеслиги.