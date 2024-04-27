Центральний поєдинок туру. Четверта команда УПЛ 2023/24 приймала претендента на чемпіонство. Матч, як і онлайн-трансляція СК Дніпро-1 – Динамо на "Футбол 24", стартував о 13:00. У першому колі кияни вдома поступилися через гол Гуцуляка, який став єдиним у зустрічі. Команда Шовковського змагається з Шахтарем за титул чемпіона, але втрачати очки більше не має права. Гості досі не можуть розраховувати на лідера середини поля. Володимир Бражко повернувся після пошкодження, але готовий вийти лише з лави запасних.

Дніпро-1 – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ – серйозна проблема Шовковського

Дуже серйозний пресинг на старті зустрічі від господарів. Бущан двічі ризиковано діяв. Спочатку голкіпер Динамо довго приймав м'яч, який ледь не покотився у ворота. А потім віддав у поліклініку на Михавка – 18-річний захисник впорався під великим тиском суперника. Ванат після подачі першого кутового навісним ударом відправляв снаряд під поперечку, але Волинець витягнув і не дозволив добити Шапаренку. На 15 хвилині матч уперше перервався на повітряну тривогу.

Ванат класно обігрався з Вівчаренком і залишився далеко позаду всіх на лівому фланзі. Простріл вийшов націленим, але удар Ваната встиг скоригувати Сарапій. Дуже багато боротьби після поновлення зустрічі. Не дарма показують групу запасних, яку очолює Бражко. Динамо відверто не вистачає ніг та ідей у серединці. Вибухає і правий захисник киян. Тимчик вміло садить Сарапія на жовту картку. Практично вся гра йде через лівий фланг. Майже не бачимо Ярмоленка ми. Кабаєв навіть на його правому фланзі підбирає після кутового, але напрочуд далеко летить снаряд.

Банальне закидання зі своєї половини поля принесло гол нізвідки. Перед Гуцуляком виросла подвійна стіна з центральних оборонців, але що з того – Михавко відскочив за межі поля, Попов не розрахував, коли поставити спину. Олексій на своїй різкості та боротьбі до кінця вигріб м'яч і ефектно перекинув над Бущаном. Це був єдиний удар СК Дніпро-1 та перше влучання у площину воріт на дві команди за весь 1 тайм. Недарма саме Гуцуляка так хотіло підписати Динамо. Шапаренко перед перервою влаштував істерику на рівному місці. Жовта, після якої саркастичні оплески на адресу судді Іванова.

На старті другої половини "гірчичники" отримали ще й Андрієвський та Ярмоленко. Зате вдалося зрівняти рахунок. Кабаєв вніс конструктивний хаос зміщенням у центр, Буяльський спробував у дотик перевести на Ваната, якого зупинили двома захисниками та воротарем. Однак відскок підстеріг усе той же Кабаєв, який тонко прокотив повз суперника і прошив стінку з 2 захисників на лінії порожніх воріт. Несподівано ще на 59 хвилині Шовковський смілиов зняв Ярмоленка. З іншого боку сильні сторони Андрія нівелювали насиченим захистом.

Крім Волошина, вийшов також Бражко, який замінив Андрієвського. Травмувався Михавко, на полі з'явився Дячук. Максим і сам заробив жовту за те, що відштовхнув Очеретька на повному ходу. Бражко з рикошетом від захисника пробивав підступно – Волинець не без проблем парирував. Буяльський знову знайшов Ваната подачею з кутового. М'яч і тут полетів убік дальньої хрестовини. З прицілом сьогодні тугувато в обох команд. Провал на правому фланзі киян, Пасіча вивели на ударну позицію, але Бущан мав це тягнути і свою роботу виконав.

Кабаєв укотре класно завів Динамо у перехідній фазі. Владислав протягнув сам і вчасно віддав. А ось Буяльський не помітив зовсім вільного Ваната й егоїстично вирішив пробити – без проблем для Волинця. Бражко падав у чужому штрафному, Іванов пенальті не дав, а VAR не втручався. І тут же Тимчик бездумно зірвав атаку підкатом ззаду по ногах Очеретька. Це червона картка.

Проте Динамо силами джокерів у компенсований час виходить уперед. Бражко класно покотив у розріз, Супряга ідеально віддав у центр – Ванат не пробачає. Динамо продовжує тиснути на Шахтар, зменшуючи відставання від лідера до мінімуму перед грою "гірників" проти ЛНЗ.