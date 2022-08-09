Челсі офіційно повернув Вернера у РБ Лейпциг – форвард залишив купу мемів і діру на 33 млн євро
Муки Тімо Вернера на Стемфорд Брідж нарешті добігли свого кінця.
РБ Лейпциг на своєму офіційному сайті оголосив про повернення бомбардира. Новачок отримав контракт на 4 роки і футболку з номером 11.
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Раніше інсайдери розкрили скромні фінансові умови угоди. РБ Лейпциг заплатив 20 млн євро (ще передбачені бонуси), хоча 2 роки тому продав Вернера у Челсі за 53 млн. Втім, 26-річний нападник у Лондоні запам'ятався не голами, а величезною кількістю змарнованих моментів. Загалом за Челсі він провів 89 матчів, в яких оформив 23+21.
Додамо, що РБ Лейпциг стартував у Бундеслізі з нічиєї 1:1 проти Штутгарта, а в наступному турі (13 серпня) зустрінеться з Кельном.
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