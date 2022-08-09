Муки Тімо Вернера на Стемфорд Брідж нарешті добігли свого кінця.

РБ Лейпциг на своєму офіційному сайті оголосив про повернення бомбардира. Новачок отримав контракт на 4 роки і футболку з номером 11.

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Раніше інсайдери розкрили скромні фінансові умови угоди. РБ Лейпциг заплатив 20 млн євро (ще передбачені бонуси), хоча 2 роки тому продав Вернера у Челсі за 53 млн. Втім, 26-річний нападник у Лондоні запам'ятався не голами, а величезною кількістю змарнованих моментів. Загалом за Челсі він провів 89 матчів, в яких оформив 23+21.

Додамо, що РБ Лейпциг стартував у Бундеслізі з нічиєї 1:1 проти Штутгарта, а в наступному турі (13 серпня) зустрінеться з Кельном.

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