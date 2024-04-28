"Ми виконали завдання – вийшли в УПЛ. Однак розслаблятися не можна, у нас ще є чотири матчі, тому треба їх провести на хорошому рівні.

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Чесно кажучи, я не очікував, що ми у матчі з Полтавою достроково вийдемо в Прем'єр-лігу. Завдяки Ниві, яка виграла у Лівого берега, ми вийшли у елітний дивізіон. Вітаю футболістів, вболівальників і всіх працівників клубу.

Щодо гри, то Полтава показала хороший футбол, тому матч видався непростим. Ми мали хороші моменти, треба було забивати вдруге і було б спокійніше. А вийшло так, що до фінального свистка існувала напруга", – цитує Маркевича офіційний сайт "левів".

Нагадаємо, востаннє Карпати виступали в УПЛ в сезоні 2019/20.

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