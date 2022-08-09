Ліга чемпіонів-2022/23: Буде-Глімт пройшов далі під "Слава Україні", виліт Шерифа та повторний успіх Црвени Звезди
Триває кваліфікація Ліги чемпіонів. Сьогодні відбуваються матчу-відповіді третього раунду відбору.
Ліга чемпіонів, 3 раунд кваліфікації, матчі-відповіді
Жальгіріс – Буде-Глімт – 1:1, за сумою двох матчів – 1:6
Голи: К'єреме, 39 – Мугіша, 51
Вилучення: Маміч, 55 (Ж)
Аполлон – Маккабі Хайфа – 2:0, за сумою двох матчів – 2:4
Голи: Онженда, 19, Колл, 27
Пюнік – Црвена Звезда – 0:2, за сумою двох матчів – 0:7
Голи: Канга, 44, Павков, 60
Нереалізований пенальті: Катай, 30 (Ц)
Вікторія Плзень – Шериф – 2:1, за сумою двох матчів – 4:2
Голи: Клімент, 10, Москера, 62 – Аканбі, 47
Вилучення: Евангелу, 85 (Ш)
Нереалізований пенальті: Хорий, 27 (В)
Буде-Глімт зняв усі питання в протистоянні з Жальгірісом ще тиждень тому. Сьогодні чемпіони Норвегії розслабилися та зіграли внічию, хоча тривалий час мали чисельну більшість. Окрасою матчу стали вболівальники. Весь стадіон у Литві скандував "Слава Україні! Героям слава!"
Црвена Звезда також все вирішила в першому матчі, розгромивши Пюнік. Виїзний поєдинок серби провели в легшому режимі, але все одно забили два голи. Антон Братков відіграв у захисті Пюніка 80 хвилин, а Алан Ауссі вийшов на заміну перед фінальним свистком.
Шериф припинив боротьбу в Лізі чемпіонів – колишня команда Юрія Вернидуба повторно програла чеській Вікторії. Аполлон спробував взяти реванш у Маккабі, однак замість необхідних 4 м'ячів кіпріоти забили лише два та вилетіли з ЛЧ.
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