Ліга чемпіонів, 3 раунд кваліфікації, матчі-відповіді

Жальгіріс – Буде-Глімт – 1:1, за сумою двох матчів – 1:6

Голи: К'єреме, 39 – Мугіша, 51

Вилучення: Маміч, 55 (Ж)

Аполлон – Маккабі Хайфа – 2:0, за сумою двох матчів – 2:4

Голи: Онженда, 19, Колл, 27

Пюнік – Црвена Звезда – 0:2, за сумою двох матчів – 0:7

Голи: Канга, 44, Павков, 60

Нереалізований пенальті: Катай, 30 (Ц)

Вікторія Плзень – Шериф – 2:1, за сумою двох матчів – 4:2

Голи: Клімент, 10, Москера, 62 – Аканбі, 47

Вилучення: Евангелу, 85 (Ш)

Нереалізований пенальті: Хорий, 27 (В)

Буде-Глімт зняв усі питання в протистоянні з Жальгірісом ще тиждень тому. Сьогодні чемпіони Норвегії розслабилися та зіграли внічию, хоча тривалий час мали чисельну більшість. Окрасою матчу стали вболівальники. Весь стадіон у Литві скандував "Слава Україні! Героям слава!"

Zalgiris v Bodo/Glimt this evening in Vilnius ?



The full stadium chants:



Slava Ukraini / Heroyam Slava



(Glory to Ukraine / Glory to the Heroes)



️pic.twitter.com/NN8i7LmIMe — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) August 9, 2022

Црвена Звезда також все вирішила в першому матчі, розгромивши Пюнік. Виїзний поєдинок серби провели в легшому режимі, але все одно забили два голи. Антон Братков відіграв у захисті Пюніка 80 хвилин, а Алан Ауссі вийшов на заміну перед фінальним свистком.

Шериф припинив боротьбу в Лізі чемпіонів – колишня команда Юрія Вернидуба повторно програла чеській Вікторії. Аполлон спробував взяти реванш у Маккабі, однак замість необхідних 4 м'ячів кіпріоти забили лише два та вилетіли з ЛЧ.

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