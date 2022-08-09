Два клуби із "сім'ї РБ" узгодили перехід 19-річного словенця. Шешко підписав з Лейпцигом контракт на 5 сезонів, але діяти він почне лише з літа 2023-го, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Відтак, Беньямін ще один сезон відіграє у чемпіонаті Австрії. Такий сценарій явно зіграв на руку Лейпцигу. На форварда також претендував Манчестер Юнайтед, але хотів оформити трансфер негайно.

До слова, у минулому сезоні Шешко провів на клубному рівні 36 матчів, у яких забив 10 голів та віддав 7 результативних передач.

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