Ліга чемпіонів, 3 раунд кваліфікації, матч-відповідь

Мітьюлланд – Бенфіка – 1:3, за сумою двох матчів – 2:7

Голи: Сісто, 63 – Фернандес, 23, Араужу, 56, Гонсалвеш, 88

Бенфіка вдома влаштувала розгром Мітьюлланда, тому другий матч перетворився у формальність. Данці сьогодні показали хороший рівень футболу, але знову програли. Просто їм випав занадто сильний суперник. Бенфіка – це інший рівень. Навіть без травмованого Нереса. Яремчук і Ко вийшли у плей-офф Ліги чемпіонів, де зустрінуться Динамо.

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Високий клас дозволяє португальцям швидко рухати м'яч. Атаки дуже динамічні – кілька передач у дотик, і Бенфіка вже у чужому штрафному. Гості відкрили рахунок у середині першого тайму, коли Рамуш зряче подав на 11-метрову позначку, куди увірвався Фернандес. Сам Рамуш міг забивати ще раніше, але погано замкнув простріл Грімальдо.

Команда Рогера Шмідта грала вертикально та агресивно, що відкривало додаткові можливості супернику. Мітьюлланд добре використовував фланги та регулярно створював моменти. Паулінью мав нагоду після перехоплення на чужій половині, Евандер мав забивати. Однак господарі цими шансами не скористалися.

Мітьюлланд ударно розпочав другу половину, але знову не довів свої атаки до логічного завершення. А Бенфіка закріпила перевагу – Маріу подав, Араужу головою забив. Данська команда відквитала один гол, коли Сісто добив м'яч у ворота після влучання у поперечину. На більше господарів не вистачило.

Роман Яремчук вийшов на другий тайм – тренер змінив пару форвардів у перерві. Українець завдав одного в'ялого удару, не встиг на перспективний простріл, а в інших епізодах підігрував партнерам. Намагався чіплятися за м'яч, відкривався під ривки на контратаках, але бракувало швидкості. Кілька разів добре прикрив м'яч, заробивши штрафні.

Наприкінці зустрічі Яремчук записав собі в актив гольову передачу. Щоправда, це лише формальний асист. Роман в центрі поля відпасував Гонсалвешу, а той змістився з флангу та фантастичним ударом поклав м'яч під поперечину.