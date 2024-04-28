Український півзахисник Владислав Кочергін у матчі 30-го туру чемпіонату Польщі приніс Ракуву перемогу над Відзевом (1:0). Дивіться відео гола на "Футбол 24".

Польща, Екстракляса, 30-й тур

Відзев – Ракув – 0:1

Гол: Кочергін, 81

Вилучення: Ганоусек, 15 (Відзев, червона картка)

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У черговому турі елітного дивізіону Польщі Ракув на виїзді здолав Відзев. Господарі вже з 15-ї хвилини грали у меншості, однак пробити їхню оборону клубу з Ченстохови ніяк не вдавалось. На останній хвилині першого тайму Єбоа зумів забити, але гол скасували через офсайд.

За 10 хвилин до завершення матчу своє слово сказав Владислав Кочергін: після навісу з кутового м'яч відскочив до українця і він з-за меж штрафного майданчика розрядив свою гармату.

Перемога принесла Ракуву 49 очок (п'яте місце) і залишила у боротьбі за єврокубки – від другої сходинки команду відділяє лише 2 бали.

Нагадаємо, у поточному сезоні Кочергін провів за Ракув 47 матчів у всіх турнірах, в яких забив 8 голів і віддав 4 асисти.

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