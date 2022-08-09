Рух міг продати українця в Європу – фінансові апетити відлякали покупця
Львівський клуб повісив доволі серйозний цінник на гравця молодіжної збірної України Олексія Сича.
"Розкажу вам таку історію. Нещодавно бельгійський Кортрейк виходив на Рух із пропозицією стосовно придбання Олексія Сича. Перша пропозиція – 500 тисяч євро плюс 30% від наступного трансферу.
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На що Рух сказав: "30% – це нормально. Але не 500 тисяч, а 3 мільйони. Три мільйони і 30% від подальшого продажу.
Олексій Сич залишається гравцем Руха", – розповів Вацко в ефірі Вацко on air.
Раніше 21-річним захисником та його одноклубником Марком Сапугою цікавився Шахтар, але львівський клуб захотів 11 млн доларів за двох футболістів.
До слова, Transfermarkt оцінює Олексія Сича у 400 тисяч євро. Вихованець Карпат, який може зіграти у захисті та півзахисті, перейшов до Руха рік тому. За "жовто-чорних" зіграв 16 матчів, результативними діями не відзначався.
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