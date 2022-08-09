"Розкажу вам таку історію. Нещодавно бельгійський Кортрейк виходив на Рух із пропозицією стосовно придбання Олексія Сича. Перша пропозиція – 500 тисяч євро плюс 30% від наступного трансферу.

Рух просив у Шахтаря 11 млн доларів за двох українців

На що Рух сказав: "30% – це нормально. Але не 500 тисяч, а 3 мільйони. Три мільйони і 30% від подальшого продажу.

Олексій Сич залишається гравцем Руха", – розповів Вацко в ефірі Вацко on air.

Раніше 21-річним захисником та його одноклубником Марком Сапугою цікавився Шахтар, але львівський клуб захотів 11 млн доларів за двох футболістів.

До слова, Transfermarkt оцінює Олексія Сича у 400 тисяч євро. Вихованець Карпат, який може зіграти у захисті та півзахисті, перейшов до Руха рік тому. За "жовто-чорних" зіграв 16 матчів, результативними діями не відзначався.

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