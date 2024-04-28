Україна

Російські ракети обстріляли черговий український стадіон, але це не ламає нашої жаги до гри. У рамках УПЛ відбулася низка цікавих матчів. Виділяються, звісно, поєдинки грандів. Динамо на характері дотиснуло СК Дніпро-1, на що Шахтар хутко відповів розгромом ЛНЗ.

Наступного сезону УПЛ поповниться ще одним історичним клубом. Карпати гарантували собі підвищення за 4 тури до кінця Першої ліги.

АПЛ

Евертон переміг Брентфорд і вже не вилетить. Участь українців була дуже скромною – Миколенко травмований, а Ярмолюк вийшов лише на 19 хвилин. Михайло Мудрик відіграв майже весь матч проти Астон Вілли, але не став головним героєм камбека Челсі.

Ліверпуль та МЮ розписали нічиї, які навряд їх потішили. У таборі мерсисайдців ще й спалахнув конфлікт – Мохамед Салах розкрив рота на Юргена Клоппа прямо під час гри.

Українці за кордоном

Артем Довбик пережив перший нереалізований пенальті в Іспанії, але це не завадило Жироні перемогти. Українцю віддали ще один 11-метровий, і тут він не схибив.

Анатолій Трубін також пройшов шлях від горя до радощів. Його Бенфіка намагається чинити тиск на Спортінг у чемпіонській боротьбі.

Битви за ЛЧ

День був насичений на очні матчі команд, які борються за зону ЛЧ. Тут було різне – жалюгідний виступ Мілана і Ювентуса, розгромна поразка Борусії Д від РБ Лейпциг і впевнена перемога Атлетіко над Атлетіком.