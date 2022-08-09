Хоффенхайм на своєму офіційному сайті оголосив, що орендував 25-річного іспанця до кінця наступного сезону. Таким чином клуби завершили обмін найкращими лівими захисниками Бундесліги двох попередніх сезонів. Десять днів тому РБ Лейпциг купив у Хоффенхайма Давіда Раума, тож Анхеліньо довелося піти.

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"Ще три тижні тому не очікувалося, що я носитиму футболку Хоффенхайма. Тепер я тут. У січні 2020 року я майже перейшов у цей клуб, тому цього разу ми швидко знайшли спільну мову. Переговори з керівництвом лише підтвердили, що Хоффенхайм – правильний вибір для мене", – прокоментував свій перехід Анхеліньо.

До слова, іспанець два минулі сезони провів у РБ Лейпциг, куди перебрався із Манчестер Сіті. В Німеччині Анхеліньо нарешті зумів розкрити свій ігровий потенціал, але проблемою стала поведінка футболіста за межами поля. У минулому розіграші Бундесліги він провів 29 матчів (2 голи і 5 асистів).

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