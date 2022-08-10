Австрійці досягли свого на 27-й хвилині. Бєсєдін обрізався в центрі поля, внаслідок чого Хьойлунд вискочив на ударну позицію і пробив Бущана.

Динамо переграло Штурм в овертаймі та зіграє проти Бенфіки за ЛЧ – Циганков намалював перемогу і приносить мільйони євро

Динамо спромоглось відігратися вже після завершення основного часу. На сьомій хвилині першого екстра-тайму Циганков з лівого флангу змістився ближче до центру і закинув за спину захисникам у штрафний майданчик. Вівчаренко холоднокровно обробив м’яч, витримав гросмейстерську паузу і пробив прямісінько між ноги голкіперу. Той-таки Циганков на 112-й хвилині зняв усі питання і приніс Динамо дуже важливу перемогу.