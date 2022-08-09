Нещодавно Сергій Шевченко почав співпрацювати з російськими окупантами, очоливши херсонський клуб Фрегат, який створили агресори на базі тамтешнього Кристала.

Повний Сахалін: український тренер після Росії і Криму очолив окупаційний клуб

Зрада України матиме серйозні наслідки для відомого тренера. УАФ буде звертатися у Міністерство молоді та спорту, щоб позбавити Сергія Шевченка звання заслуженого тренера України. Також вже розпочатий процес позбавлення Шевченка так званого футбольного громадянства, щоб він більше ніколи не мав права працювати на території України, повідомляє Профутбол Digital.

Аналогічне покарання раніше отримав і Анатолій Тимощук, який продовжує мовчати про війну і спокійно отримувати криваві гроші в Зеніті. Екс-капітан збірної України був виключений з реєстру збірної та позбавлений всіх нагород.

Раніше 68-річний Сергій Шевченко, який народився в Херсоні, працював у низці українських клубів – Таврії, Миколаєві, Нафтовику, Кристалі, Севастополі та інших. У 2016-му їздив на заробітки у російський клуб Сахалін, а перед тим попрацював ще й у Криму, очолювавши тамтешню ТСК-Таврія, створену росіянами. Повідомлялося, що після анексії Криму Шевченко отримав російський паспорт.

Голодуючі Поволжя-8: список українців, які обрали співпрацю з окупантами – кров і на їхніх руках