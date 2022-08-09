Тато був би дуже гордий і задоволений моєю кар'єрою. Коли я був дитиною, він завжди говорив, що вірить – одного разу я зможу досягти найвищого рівня. Це дало мені велику мотивацію та надію на здійснення моєї мрії. Я сумую за ним і мені прикро, що він не зміг пережити все це, чи то в Дортмунді, чи Мюнхені, чи зараз у Барселоні. Але я впевнений, що він сидить у першому ряді і дивиться на мене з гордістю.

Рішення покинути Баварію

Знаю, що це зачепило багатьох фанатів. Можу це зрозуміти і перепрошую за це. На той час для мене було важливо дати зрозуміти, що я готовий до змін. Зрештою, ми всі люди. Після дванадцяти років у Німеччині мені стало зрозуміло, що мій етап закінчився. Баварії було нелегко погодитися на продаж на цьому етапі. Це був складний момент для всіх учасників переговорів, але ми мали знайти найкраще рішення. Мені потрібні були ці зміни, цей перехід в іншу країну, в інший клуб. Я почуваюся дитиною, у якої з'явилася нова іграшка.

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Мені було дивно йти на тренувальне поле Баварії востаннє. Клуб і місто дуже багато значать для мене – дві мої доньки народилися в Мюнхені. Не може бути двох думок про мій спортивний етап у Баварії. Те, що ми прожили дружною командою за вісім років, ніхто в нас не може і не забере. Коли я думаю про п'ять голів у ворота Вольфсбурга, про 41 гол у Бундеслізі або секстет з Гансі Фліком, це були чудові моменти.

Мотивація грати за Барсу

Завжди хотів грати в Ла Лізі. І коли Барселона постукала в двері цього разу, вона була для мене єдиним вибором. Були й інші пропозиції, але вони мене не зацікавили. Я не очікував такої кількості уболівальників на презентації. Не має значення, було більше чи менше, ніж у інших гравців, яких Барса презентувала раніше, таких як Роналдінью чи Златан Ібрагімовіч. У всякому разі, це були інші часи. Дуже приємно, коли відчуваєш таку підтримку безпосередньо. Це те, що залишається назавжди.

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Так, я чув це і розсміявся. Але були й такі, що вигукували моє ім'я. Це було дуже приємно. Останніми тижнями я також зустрічав на вулиці кількох фанатів, які висловлювали своє розуміння моєї ситуації та адресували мені найкращі побажання.

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