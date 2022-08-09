Лідери чемпіонату України зійдуться в дуелі вже у 7-му турі.

Як відомо, на 23 серпня заплановано старт нового сезону УПЛ. У мережі вже з'явився повний календар першого кола. Відкриватиме його поєдинок Шахтаря та Металіста 1925, а Динамо зіграє на виїзді з Інгульцем. Завершальний тур першої частини турніру відбудеться 26 листопада.

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Повний календар першого кола УПЛ за інформацією UA-Футбол виглядає наступним чином:

1-й тур, 23.08.2022

Шахтар – Металіст 1925

Інгулець – Динамо

Зоря – Ворскла

СК Дніпро-1 – Олександрія

Рух – Металіст

Минай – Львів

Колос – Кривбас

Чорноморець – Верес

2-й тур, 28.08.2022

Шахтар – Кривбас

Динамо – СК Дніпро-1

Львів – Зоря

Металіст – Інгулець

Ворскла – Верес

Олександрія – Минай

Колос – Рух

Металіст 1925 – Чорноморець

3-й тур, 03.09.2022

Рух – Шахтар

Зоря – Динамо

СК Дніпро-1 – Верес

Олександрія – Металіст

Металіст 1925 – Ворскла

Минай – Колос

Чорноморець – Інгулець

Кривбас – Львів

4-й тур, 10.09.2022

Шахтар – Чорноморець

Динамо – Львів

Рух – Зоря

СК Дніпро-1 – Металіст 1925

Колос – Металіст

Ворскла – Олександрія

Інгулець – Минай

Кривбас – Верес

5-й тур, 01.10.2022

Металіст – Шахтар

Минай – Динамо

Зоря – Кривбас

Львів – СК Дніпро-1

Інгулець – Ворскла

Чорноморець – Олександрія

Металіст 1925 – Колос

Верес – Рух

6-й тур, 08.10.2022

Львів – Шахтар

Динамо – Рух

СК Дніпро-1 – Зоря

Верес – Металіст

Ворскла – Чорноморець

Кривбас – Минай

Олександрія – Металіст 1925

Колос – Інгулець

7-й тур, 15.10.2022

Шахтар – Динамо

Зоря – Колос

Рух – СК Дніпро-1

Металіст – Ворскла

Минай – Верес

Інгулець – Олександрія

Чорноморець – Кривбас

Металіст 1925 – Львів

8-й тур, 19.10.2022

Шахтар – Колос

Динамо – Металіст

Чорноморець – Зоря

СК Дніпро-1 – Інгулець

Ворскла – Рух

Металіст 1925 – Минай

Олександрія – Кривбас

Львів – Верес

9-й тур, 22.10.2022

Минай – Шахтар

Динамо – Ворскла

Верес – Зоря

Металіст – СК Дніпро-1

Олександрія – Львів

Кривбас – Інгулець

Колос – Чорноморець

Рух – Металіст 1925

10-й тур, 29.10.2022

Шахтар – Олександрія

Динамо – Кривбас

Металіст 1925 – Зоря

СК Дніпро-1 – Чорноморець

Львів – Металіст

Ворскла – Минай

Інгулець – Рух

Колос – Верес

11-й тур, 05.11.2022

Шахтар – Інгулець

Чорноморець – Динамо

Зоря – Металіст

СК Дніпро-1 – Минай

Ворскла – Львів

Олександрія – Колос

Рух – Кривбас

Металіст 1925 – Верес

12-й тур, 09.11.2022

Верес – Шахтар

Динамо – Олександрія

Інгулець – Зоря

Колос – СК Дніпро-1

Металіст – Металіст 1925

Кривбас – Ворскла

Минай – Чорноморець

Львів – Рух

13-й тур, 13.11.2022

Шахтар – Зоря

Динамо – Колос

Ворскла – СК Дніпро-1

Металіст – Кривбас

Рух – Минай

Олександрія – Верес

Металіст 1925 – Інгулець

Чорноморець – Львів

14-й тур, 19.11.2022

СК Дніпро-1 – Шахтар

Верес – Динамо

Зоря – Олександрія

Минай – Металіст

Колос – Ворскла

Інгулець – Львів

Рух – Чорноморець

Кривбас – Металіст 1925

15-й тур, 26.11.2022

Шахтар – Ворскла

Динамо – Металіст 1925

Зоря – Минай

Кривбас – СК Дніпро-1

Чорноморець – Металіст

Олександрія – Рух

Інгулець – Верес

Львів – Колос

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