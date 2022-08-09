Динамо розпочинає з Інгульцем, Шахтар з Металістом 1925 – у мережу злили календар першого кола УПЛ
Лідери чемпіонату України зійдуться в дуелі вже у 7-му турі.
Як відомо, на 23 серпня заплановано старт нового сезону УПЛ. У мережі вже з'явився повний календар першого кола. Відкриватиме його поєдинок Шахтаря та Металіста 1925, а Динамо зіграє на виїзді з Інгульцем. Завершальний тур першої частини турніру відбудеться 26 листопада.
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Повний календар першого кола УПЛ за інформацією UA-Футбол виглядає наступним чином:
1-й тур, 23.08.2022
Шахтар – Металіст 1925
Інгулець – Динамо
Зоря – Ворскла
СК Дніпро-1 – Олександрія
Рух – Металіст
Минай – Львів
Колос – Кривбас
Чорноморець – Верес
2-й тур, 28.08.2022
Шахтар – Кривбас
Динамо – СК Дніпро-1
Львів – Зоря
Металіст – Інгулець
Ворскла – Верес
Олександрія – Минай
Колос – Рух
Металіст 1925 – Чорноморець
3-й тур, 03.09.2022
Рух – Шахтар
Зоря – Динамо
СК Дніпро-1 – Верес
Олександрія – Металіст
Металіст 1925 – Ворскла
Минай – Колос
Чорноморець – Інгулець
Кривбас – Львів
4-й тур, 10.09.2022
Шахтар – Чорноморець
Динамо – Львів
Рух – Зоря
СК Дніпро-1 – Металіст 1925
Колос – Металіст
Ворскла – Олександрія
Інгулець – Минай
Кривбас – Верес
5-й тур, 01.10.2022
Металіст – Шахтар
Минай – Динамо
Зоря – Кривбас
Львів – СК Дніпро-1
Інгулець – Ворскла
Чорноморець – Олександрія
Металіст 1925 – Колос
Верес – Рух
6-й тур, 08.10.2022
Львів – Шахтар
Динамо – Рух
СК Дніпро-1 – Зоря
Верес – Металіст
Ворскла – Чорноморець
Кривбас – Минай
Олександрія – Металіст 1925
Колос – Інгулець
7-й тур, 15.10.2022
Шахтар – Динамо
Зоря – Колос
Рух – СК Дніпро-1
Металіст – Ворскла
Минай – Верес
Інгулець – Олександрія
Чорноморець – Кривбас
Металіст 1925 – Львів
8-й тур, 19.10.2022
Шахтар – Колос
Динамо – Металіст
Чорноморець – Зоря
СК Дніпро-1 – Інгулець
Ворскла – Рух
Металіст 1925 – Минай
Олександрія – Кривбас
Львів – Верес
9-й тур, 22.10.2022
Минай – Шахтар
Динамо – Ворскла
Верес – Зоря
Металіст – СК Дніпро-1
Олександрія – Львів
Кривбас – Інгулець
Колос – Чорноморець
Рух – Металіст 1925
10-й тур, 29.10.2022
Шахтар – Олександрія
Динамо – Кривбас
Металіст 1925 – Зоря
СК Дніпро-1 – Чорноморець
Львів – Металіст
Ворскла – Минай
Інгулець – Рух
Колос – Верес
11-й тур, 05.11.2022
Шахтар – Інгулець
Чорноморець – Динамо
Зоря – Металіст
СК Дніпро-1 – Минай
Ворскла – Львів
Олександрія – Колос
Рух – Кривбас
Металіст 1925 – Верес
12-й тур, 09.11.2022
Верес – Шахтар
Динамо – Олександрія
Інгулець – Зоря
Колос – СК Дніпро-1
Металіст – Металіст 1925
Кривбас – Ворскла
Минай – Чорноморець
Львів – Рух
13-й тур, 13.11.2022
Шахтар – Зоря
Динамо – Колос
Ворскла – СК Дніпро-1
Металіст – Кривбас
Рух – Минай
Олександрія – Верес
Металіст 1925 – Інгулець
Чорноморець – Львів
14-й тур, 19.11.2022
СК Дніпро-1 – Шахтар
Верес – Динамо
Зоря – Олександрія
Минай – Металіст
Колос – Ворскла
Інгулець – Львів
Рух – Чорноморець
Кривбас – Металіст 1925
15-й тур, 26.11.2022
Шахтар – Ворскла
Динамо – Металіст 1925
Зоря – Минай
Кривбас – СК Дніпро-1
Чорноморець – Металіст
Олександрія – Рух
Інгулець – Верес
Львів – Колос
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