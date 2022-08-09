Австрійці налаштовувалися на реванш, тоді як команда Луческу мала у планах відстояти мінімальну перевагу, здобуту в номінально домашньому поєдинку. Матч, як і онлайн-трансляція Штурм – Динамо на "Футбол 24", стартував о 21:30 за київським часом. Після першого двобою динамівці лише цілеспрямовано тренувалися до вирішальної дуелі без проведення ігор. А ось Штурм у більшості втратив перемогу на полі Ріда в 3 турі австрійської Бундесліги, через що опустився на 4 сходинку в турнірній таблиці.

Штурм – Динамо: онлайн-трансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

Перший удар на 48 секунді. Данте здалеку пробив дуже невлучно. Красиво комбінують динамівці в центрі поля, Шапаренку врізали по ногах, словацький суддя Кружляк, який у минуломі двічі вилучав гравців Динамо в єврокубках, не поспішає з "гірчичниками". Прем'єрний реальний момент ми побачили на 5 хвилині. Кендзьора закинув зі своєї половини на Циганкова, Шапаренко набігав у штрафний під пас Віктора, але бахнув трохи засильно – вище. Станковіч також підкрався і ззаду вдарив по ногах, тепер уже Циганкова. Перша жовта на 11 хвилині. Сирота ризиковано віддавав назад, Бущан дещо змістився, а м'яч ледь не закотився за лінію воріт після пасу Олександра, який замінив Попова.

Штурм – Динамо – відео голів і огляд матчу

Дебютне влучання у площину на 19-й. Шапаренко вирізав діагональ, Циганков пробив прямо у голкіпера. Два поспіль сейви Бущана. Хорват після простого пасу за спини вибігав у штрафний, і лише своєчасний вихід та сейв ногою Георгія врятував ситуацію. Хірландер приклався метрів з 25 – красивий політ кіпера Динамо. Кілька разів дуже ще й дуже небезпечні простріли перериває Бущан. Недбалий пас Бєсєдіна назад, йде миттєве переведення вперед. Сирота не додумався організувати офсайдну пастку разом зі всіма іншими партнерами, які вийшли. А далі Прасс закинув, а Хьойлунд спокійно розправився з Бущаном.

Класно закинув Шепелєв на дальню стійку, Циганков скинув лівіше, а Буяльський не зміг прошити воротаря у ближньому куті. Знову загострюють Циганков і Кендзьора праворуч. Пас польського захисника завершує Буяльський, в якого не виходить удар у дотик метрів з 10. Гостру багатоходівку вдалося організувати. Сидорчук кинув на Шапаренка, той продовжив ще лівіше, а простріл Дубінчака не дійшов до Бєсєдіна, якого в останню мить випередив захисник Вютріх.

Більшість моментів Штурма після жахливих передач гостей. Ось і цього разу вже ніби відібрали і можна було зіграти спокійніше. Але ні, черговий подарунок змушує політати Бущана. Кендзьора виклав Циганкову до штрафного майданчика, у Віктора також проблеми з прицілом. Після гармати Прасса снаряд метрів 30 ефектно пролетів, приземлившись зовсім поруч з дев'яткою українських воріт. Динамо до перерви створило не менше шансів забити, але забагато помилялося, і Штурм реалізував свій єдиний удар з меж штрафного.

Сидорчук загрався, спробувавши обіграти двох суперників біля свого штрафного. Митттєво пішов удар від австрійців, які в цьому протистоянні ніколи не беруть паузу на будь-які роздуми, а шукають тільки якнайшвидші шляхи до воріт. Зайві нерви Бущану, але Георгій контролював ситуацію. Шапаренко тонко зі стандарту відкинув на хід Циганкову, який теж блискавично пробив – непогано за ідеєю, але без особливих проблем для кіпера господарів.

Ще краще на фоні суперника контролює м'яч Динамо. Штурм ніби влаштовує повна нічия за поточним підсумком двох матчів. Вичікують господарі нових помилок від команди Луческу, а в самих не дуже налагоджується гра в пас. Кияни самі ж і дають супернику підстави відсиджуватися у засідках. Циганков у простій ситуації втратив м'яч у небезпечній зоні. Бущану довелося виконувати вже 5 сейв. Із великими труднощами – добре, що на добиванні підстрахували захисники Динамо.

Дубінчак і Кендзьора нині часто підключаються у фінальну третину. Якщо у поляка були хоча б 2 створені моменти у першому таймі, то в українця і цього нема. А ось після перерви обом не вистачає вдалих ідей на завершальній стадії атак. Саме дует фулбеків і замінив Луческу на 71 хвилині. Караваєв і Вівчаренко вийшли з метою покращити атакувальні дії киян. Прасс гостро пробивав з межі периметра, Забарний розумно притискав до тіла руку, в яку і влучив снаряд. Ванат замінив Бєсєдіна. Нападник Штурма, який все ж забив Бущану, також пішов з поля на 76 хвилині.

Гармаш замість Шепелєва на 82-й. Циганков знайшов подачею зі штрафного Буяльського, Віталій пробивав головою без перешкод, але нині не пішов у нього удар. Цього разу Караваєв пернехопив і вивів 29 номера Динамо у воротарський. Знову не вистачає влучності Буяльському. Гармаш на 90+2 влучає у поперечину після розіграшу кутового від Шапаренка і подачі Циганкова. Денис ще й болюче приземлився на землю, намагаючись добити ударом через себе. Сидорчук вирішив посперечатися із суперником після грубого фолу проти Вівчаренка. Яка ж безглузда жовта для капітана, яка стала для Сергія третьою і спричинила дискваліфікацію.

Дуже грубо ногою у повітрі влупив Гармашу Станковіч, в якого вже було попередження. Денис уже заробив жовту за розмови з арбітром, реально багато дістається йому, але треба стримуватися. Як же елегантно Київ зрівнює на 97-й! Блискуча діагональ Циганкова. Вівчаренко вривається у штрафний і в 2 дотики розбирається, кидаючи поміж ніг голкіперу. Андрієвський замінив Гармаша, ноги якого пережили занадто багато больового шоку. Догралися австрійці, не витримав арбітр. Чергова груба гра в ноги (тепер уже Андрієвського б'ють) завершується другою жовтою – Саркарія заробив червону і змусив свого тренера хапатися за голову. Третє вилучення в матчах Динамо з Кружляком, раніше словацький суддя вилучав Сидорчука та Гармаша.

На 112 хвилині Циганков, схоже, добиває. Буяльський розвів атаку спочатку пасом ліворуч на Ваната, потім праворуч. Циганков розбирався уже сам на сам з воротарем – 3:1 за підсумком двох матчів. Правий вінгер збірної України нині в ударі. Буяльський же виправляється асистом за змарновані моменти. Динамо, здавалося, так і буде просто катати м'ячик на своїй половині та в центрі, але команда Луческу тільки майстерно вимотала і приспала безсилого суперника. Київ заробить мінімум 8,7 мільйона євро завдяки виходу до плей-офф Ліги чемпіонів. Це якщо динамівці вилетять від Бенфіки в Лігу Європи. В разі перемоги українцям світять понад 15 мільйонів призових за саму участь на груповому етапі ЛЧ.

Бенфіка переграла Мітьюлланд і чекає Динамо у плей-офф Ліги чемпіонів – Яремчук віддав асист на шедевр