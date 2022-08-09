Першим суперником Шахтаря стане Аль-Адала із Саудівської Аравії. Початок гри – 10 серпня о 12:00 за київським часом. Того ж дня підопічні Йовічевіча зіграють проти словенського Домжале (7 місце в чемпіонаті за підсумками минулого сезону). Ця гра розпочнеться о 20:00, повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних".

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Обидва матчі будуть зіграні в рамках благодійного туру Shakhtar Global Tour for Peace. Кошти від реалізації квитків і реклами спрямують на придбання всього необхідного для захисників України, українських громадян та дітей, які постраждали від війни.

Поєдинки Шахтар – Аль-Адала та Шахтар – Домжале покаже канал Xsport, а також YouTube-канал "гірників".

Нагадаємо, Шахтар під керівництвом Йовічевіча ще не перемагав – нічиї з Фортуною (3:3) та Утрехтом (2:2), поразки від Аякса (1:3) і Роми (0:5). Офіційний старт сезону УПЛ 2022/23 запланований на 23 серпня.

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