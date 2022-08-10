Ліга чемпіонів, третій раунд кваліфікації, матчі-відповіді

Динамо З – Лудогорець – 4:2 (перший матч 2:1)

Голи: Дрміч, 12, Оршіч, 27, 44, Петковіч, 87 (пен.) – Десподов, 45+4, 49 (пен.)

Вилучення: Янков, 17, Рік, 72, Карнічнік, 86 (всі – Лудогорець)

Ференцварош – Карабах – 1:3 (1:1)

Голи: Траоре, 86 – Зубір, 7, Ваджі, 54, 78

Рейнджерс – Уніон Сент-Жилуаз – 3:0 (0:2)

Голи: Таверньє, 45, Чолак, 58, Тільман, 79

Вилучення: Лазар Амані, 90+4 (УСЖ)

ПСВ – Монако – 3:2 у додатковий час (1:1)

Голи: Верман, 21, Гутьєрес, 89, Л. де Йонг, 109 – Маріпан, 58, Бен-Єддер, 70

Загребське Динамо ще раз підтвердило свою перевагу над Лудогорцем. Ігор Пластун вийшов у основі, але відіграв лише перший тайм, який виявився тотальним фіаско болгарів. Гості пропустили три голи і залишилися в меншості. По перерві навіть натяку на порятунок не було, натомість партнери Пластуна нахапали ще 2 червоні.

Ференцварош другий рік поспіль не зможе повторити подвиг Сергія Реброва, який виводив команду в групу ЛЧ. Підопічні росіянина Станіслава Черчесова мали вигідну нічию на полі Карабаха, але вдома вони провалились. Представник Азербайджану розніс оборону суперника і цілком справедливо прямує далі.

Головний камбек дня організував Рейнджерс. Шотландці мали творити диво, щоб відіграти гостьові 0:2 проти бельгійського Уніона. Рідні трибуни Айброкса не підвели, хоча гості довго тримали оборону. Лише на останніх хвилинах першого тайму капітан "рейнджерів" Таверньє відкрив рахунок. По перерві Чолак і Тільман довершили справу, обійшовшись без екстратаймів.

А от у центральному матчі стадії довелося грати 120 хвилин. ПСВ знову вийшов уперед завдяки удару Джоуї Вермана, але гандикап не втримав. Більше того, у другій половині перевагою заволодів уже Монако. Гру в екстратайм перевів Ерік Гутьєрес, хоча гравці французів відчайдушно сигналізували про офсайд. У додатковий час Люк де Йонг закріпив звання головного героя матчу. Екс-форвард Барселони асистував Гутьєресу, а потім сам головою замкнув подачу і вивів ПСВ до вирішального раунду кваліфікації.

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