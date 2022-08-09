Нападник Назарій Русин завершив свою кар'єру в київському клубі та став гравцем Зорі на повноцінній основі.

Луганці оголосили про підписання нападника Динамо Назарія Русина. Контракт розрахований на три роки – до 30 червня 2025-го. У команді Патріка ван Леувена форвард обрав 31-й номер, повідомляє офіційний сайт Зорі.

Динамо і Шахтар ведуть боротьбу за лідера Зорі

Русин розпочинав підготовку до сезону 2022/23 в складі Чорноморця, але Динамо вирішило перервати оренду і віддати футболіста в Зорю на постійній основі. Деталі трансферу не вказані, але раніше повідомлялося, що форвард стане частиною угоди щодо Владислава Кабаєва, який близький до переходу із Зорі в Динамо.

Раніше Назарій вже виступав за луганську команду, коли її очолював Віктор Скрипник. Ті півроку в сезоні 2019/20 стали найкращими для екс-форварда молодіжної збірної України – 17 матчів, 7 голів, 4 асисти. За Динамо 23-річний Русин зіграв 41 поєдинок, забив 9 м'ячів. Також встиг пограти на правах оренди за СК Дніпро-1 і варшавську Легію.

Динамо потрапило в історичний топ-10 клубів Європи – позаду Мілан, Ліверпуль та інші гранди