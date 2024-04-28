Віллаш-Боаш став президентом Порту, завершивши 42-річну еру – результат виборів може спричинити переполох
Колишній тренер Челсі, Тоттенхема та Марселя Андре Віллаш-Боаш розпочав кар'єру функціонера в рідному клубі.
Віллаш-Боаш у суботу виграв вибори президента Порту, повідомляє офіційний сайт клубу. Андре отримав близько 80% голосів з рекордною явкою в 26 тисяч виборців.
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Конкурентом екстренера був чинний президент Пінту да Кошта, який очолював Порту 42 роки. За цей час "дракони" виграли 68 трофеїв, під його керівництвом працював і сам Віллаш-Боаш на початку десятих.
Віллаш-Боаш став президентом і тепер вирішуватиме долю тренерського крісла. Сержіу Консейсау на тижні продовжив контракт, але після виборів угода стає недійсна. Андре поки що не повідомив про свої плани.