Головні новини футболу 9 серпня: COVID-19 вразив Динамо, Луческу знайшов форварда, невдачі українців в Бельгії

Україна

Двоє гравців Динамо захворіли на коронавірус – оборонець Роман Вантух і форвард Назарій Русин. Нападник різко спростував чутки щодо причини зараження COVID-19.

Тим часом Мірча Луческу може підсилити Динамо форвардом з Бундесліги. Натомість Микола Матвієнко знову зацікавив Арсенал – аналітики лондонців на замовлення Артети оцінили українця у матчі з Вольфсбургом.

Луганська Зоря офіційно оголосила про підписання Фаворова. Хавбек пояснив перехід у команду Скрипника – він був готовий залишитися в Десні.

Українці за кордоном

Бельгійський Гент із українцями програв перший матч сезону. Ігор Пластун зазнав жахливої травми – захиснику зашивали пеніс.

Натомість Кортрейк з Макаренком у складі поступився Васланд-Беверену. Зате Богдан Михайліченко не потрапив до заявки Андерлехта в стартовому матчі сезону.

Інші топ-події

УЄФА оголосив команду тижня Ліги чемпіонів – Мессі та гравці Реала поза нею. Мадридський Атлетіко оголосив про два випадки захворювання коронавірусом перед чвертьфіналом ЛЧ.

Андреа Пірло вперше прокоментував своє призначення головним тренером Ювентуса та визначився зі своїм першим трансфером на посаді.

Екс-лідер Челсі Вілліан стане гравцем Арсенала в найближчі 7 днів. Англійський Ліверпуль близький до підписання гравця Олімпіакоса.