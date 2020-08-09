УЄФА оголосив команду тижня Ліги чемпіонів – Мессі та гравці Реала поза нею

Команда тижня була представлена в офіційному Твіттері турніру.

Лєвандовскі випередив Бензема у списку бомбардирів Ліги чемпіонів і зазіхає на місце іншої легенди Реала

Найбільше в цій команді представників Баварії, яка вибила Челсі з турніру: форвард Лєвандовскі, півзахисники Перішіч та Толіссо, оборонець Одріосола та кіпер Нойєр.

Також є три гравці Барселони (Ракітіч, Семеду та Лангле) та два представники Сіті (Стерлінг та Жезус). Єдиним представником італійського чемпіонату є форвард Ювентуса Кріштіану Роналду.

Зазначимо, що поєдинки чвертьфіналу ЛЧ пройдуть з 12 по 15 серпня та відбуватимуться в один матч.

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