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Кортрейк з Макаренком у складі поступився Васланд-Беверену

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Кортрейк з Макаренком у складі поступився Васланд-Беверену
Кортрейк – Васланд-Беверен / соцмережі

Кортрейк стартував із поразки в поєдинку 1-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт матчу Кортрейк – Васланд-Беверен на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії, 1 тур

Кортрейк – Васланд-Беверен – 1:3

Голи: Мбойо, 54, (пен.) – Хейманс, 10, 90+1, Коїта, 68

Поєдинок розпочався невдало для Кортрейка – вже на 10 хвилині господарі пропустили від Хейманса. Мбойо по перерві вирівняв становище, однак Хейманс та Коїта вирвали перемогу для Васланд-Беверена.

Пластун зазнав жахливої травми в матчі за Гент – захиснику зашивали пеніс

Зазначимо, що Макаренко вийшов у стартовому складі та відіграв повний поєдинок на позиції лівого захисника – українець частіше виходив на позиції опорника.

Яремчук влучав у стійки, Безус рятував, Пластун забив і постраждав від свого партнера – Гент програв перший матч сезону

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Теги
Євген Євген Макаренко Бельгія Кортрейк Кортрейк Українці за кордоном Васланд-Беверен Васланд-Беверен
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