Кортрейк з Макаренком у складі поступився Васланд-Беверену

Чемпіонат Бельгії, 1 тур
Кортрейк – Васланд-Беверен – 1:3
Голи: Мбойо, 54, (пен.) – Хейманс, 10, 90+1, Коїта, 68
Поєдинок розпочався невдало для Кортрейка – вже на 10 хвилині господарі пропустили від Хейманса. Мбойо по перерві вирівняв становище, однак Хейманс та Коїта вирвали перемогу для Васланд-Беверена.
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Зазначимо, що Макаренко вийшов у стартовому складі та відіграв повний поєдинок на позиції лівого захисника – українець частіше виходив на позиції опорника.
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