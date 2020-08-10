Кортрейк з Макаренком у складі поступився Васланд-Беверену

Чемпіонат Бельгії, 1 тур

Кортрейк – Васланд-Беверен – 1:3

Голи: Мбойо, 54, (пен.) – Хейманс, 10, 90+1, Коїта, 68

Поєдинок розпочався невдало для Кортрейка – вже на 10 хвилині господарі пропустили від Хейманса. Мбойо по перерві вирівняв становище, однак Хейманс та Коїта вирвали перемогу для Васланд-Беверена.

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Зазначимо, що Макаренко вийшов у стартовому складі та відіграв повний поєдинок на позиції лівого захисника – українець частіше виходив на позиції опорника.

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