Яремчук влучав у стійки, Безус рятував, Пластун забив і постраждав від свого партнера – Гент програв перший матч сезону

Чемпіонат Бельгії, 1 тур

Сент-Трюйден – Гент – 2:1

Голи: Судзукі, 2, Коліджо, 60 – Пластун, 43

У стартовому складі "буйволів" на звітний матч вийшли всі три українці. Однак Гент дуже погано увійшов у гру і вже на другій хвилині був змушений наздоганяти. Захисники гостей дуже необачно зіграли під час подачі з лівого флангу – "проспали" Судзукі, який буквально заносив м'яч у ворота вже з воротарського майданчика.

Пластун розпочав сезон із забитого м'яча – відео гола українця

Відігратися Гент зумів наприкінці першого тайму. Ігор Пластун прийшов на подачу з кутового і першим дістався до м'яча. Українець зумів пробити під самісіньку поперечину, м'яч після контакту із газоном навіть вилетів назад у поле, де Яремчук знову добив його в сітку, але автором гола все ж став захисник.

Друга половина виглядала жвавішою. Обидві команди намагалися вирвати перемогу, але досить довго нікому не вдавалося відзначитися. Аж на 60-й хвилині Гент знову організував собі гол. Пластун та голкіпер "буйволів" Томас Камінскі не змогли порозумітися, завадивши один одному зіграти у м'яч. З першим ударом гравця Сент-Трюйдена підстрахували захисники, а Роман Безус навіть вибив м'яч із лінії воріт, проте із добиванням Коліджо впоратися вже ніхто не зміг – 2:1. Пластун так і не зміг оговтатися після удару від свого ж воротаря і був замінений.

Вийшовши вперед, Сент-Трюйден розпочав дещо "сушити" гру. Генту все ж іноді вдавалося доводити атаки до завершального удару. В одній із атак Яремчук навіть поцілив у стійку, зумівши перехитрити голкіпера суперника. Наприкінці матчу господарі були ближчими до того, щоб збільшити свою перевагу, хоча останні хвилини Гент провів поблизу чужих воріт, але довести справу до прицільного удару так і не вдалося. Як наслідок, прикра поразка Гента, який напередодні матчу вважався фаворитом.

Базель: тотальний регрес і хаос, тренер на волосині, єврокубковий контраст – хто стоїть на шляху Шахтаря до півфіналу ЛЄ