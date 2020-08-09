Двоє гравців Динамо захворіли на коронавірус

Київське Динамо додалось до переліку українських клубів, у яких було виявлено коронавірус.

"У форварда першої команди Назарія Русина були виявлені симптоми COVID-19, після чого йому оперативно зробили відповідний тест, який показав позитивний результат. Аналогічним виявився результат тесту і в його сусіда по кімнаті на тренувальній базі клубу Романа Вантуха.

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Після цього всім гравцям Динамо в екстреному порядку були зроблені ПЛР-тести на коронавірус. Усі інші результати виявилися негативними. Назарій і Роман ізольовані від команди і пройдуть двотижневий карантин.

Тренувальний процес Динамо триває у штатному режимі. Медична група клубу контролює ситуацію і уважно стежить за здоров'ям футболістів, тренерів та персоналу. Крім того, випадок COVID-19 виявлено в одного з футболістів академічної групи хлопців 2006 року народження. Усі гравці цієї вікової групи Динамо відправлені на двотижневий карантин", – йдеться на офіційному сайті клубу.

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