Зоря офіційно оголосила про підписання Фаворова

Контракт новачка розрахований на 2 роки, інформує офіційний сайт луганського клубу. Хавбек отримає звичний 45 номер.

Зоря визначилась з місцем проведення домашніх матчів Ліги Європи

Фаворов не зміг домовитися з Десною про продовження співпраці, тому отримав статус вільного агента. Універсальний гравець провів 33 матчі у всіх турнірах сезону 2019/20, в яких відзначився 7 голами та 2 асистами. Фаворов захищав кольори Десни з 2016 року, а до цього в його кар'єрі були Славутич, Арсенал-Київ, Черкаський Дніпро та Полтава.

Додамо, що Зоря підписала вже п'ятого новачка цього міжсезоння після Янакова, Гречкіна, Назарини та Жунінью.

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