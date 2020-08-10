Главные новости футбола 9 августа: COVID-19 поразил Динамо, Луческу нашел форварда, неудачи украинцев в Бельгии

Украина

Двое игроков Динамо заболели коронавирусом – защитник Роман Вантух и форвард Назарий Русин. Нападающий резко опроверг слухи о причинах заражения COVID-19.

Между тем Мирча Луческу может усилить Динамо форвардом из Бундеслиги. Зато Николай Матвиенко вновь заинтересовал Арсенал – аналитики лондонцев по заказу Артеты оценили украинца в матче с Вольфсбургом.

Луганская Заря официально объявила о подписании Фаворова. Хавбек объяснил переход в команду Скрипника – он был готов остаться в Десне.

Украинцы за рубежом

Бельгийский Гент с украинцами проиграл первый матч сезона. Игорь Пластун получил ужасную травму – защитнику зашивали пенис.

Зато Кортрейк с Макаренко в составе уступил Васланд-Беверену. В свою очередь Богдан Михайличенко не попал в заявку Андерлехта в стартовом матче сезона.

Другие топ-события

УЕФА объявил команду недели Лиги чемпионов – Месси и игроки Реала вне ее. Мадридский Атлетико объявил о двух случаях заболевания коронавирусом перед четвертьфиналом ЛЧ.

Андреа Пирло впервые прокомментировал свое назначение главным тренером Ювентуса и определился со своим первым трансфером в должности.

Экс-лидер Челси Виллиан станет игроком Арсенала в ближайшие 7 дней. Английский Ливерпуль близок к подписанию игрока Олимпиакоса.