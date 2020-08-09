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Михайліченко не потрапив до заявки Андерлехта в стартовому матчі сезону

19:46 - Читать на русском
Михайліченко не потрапив до заявки Андерлехта в стартовому матчі сезону
Богдан Михайліченко / ФК Андерлехт

Захисник Андерлехта Богдан Михайліченко не зможе дебютувати в складі нової команди.

Михайліченко не допоможе своїй новій команді у стартовому матчі чемпіонату Бельгії, повідомляє офіційний твіттер Андерлехта.

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Зазначимо, що інформація про травму не надходила, тож, скоріше за все, українець відклав свій офіційний дебют через рішення тренера. Першим суперником Андерлехта у новому сезоні став Мехелен.

Нагадаємо, екс-захисник Зорі нещодавно став гравцем Андерлехта та уклав контракт на 4 роки. Бельгійський клуб заплатив за українця 1,5 млн євро.

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Теги
Андерлехт Андерлехт Бельгія Богдан Богдан Михайліченко Українці за кордоном
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