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Пірло визначився зі своїм першим трансфером у Ювентусі

22:22 - Читать на русском
Пірло визначився зі своїм першим трансфером у Ювентусі
Андреа Пірло та Джанлуїджі Буффон / Фото AP

Новоспечений тренер Ювентуса планує кадрові підсилення під час літнього міжсезоння.

Хавбек Брешії Сандро Тоналі є пріоритетною ціллю Ювентуса на найближче трансферне вікно, повідомляє Sempreinter.

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На підписанні 20-річного таланта особисто наполягає головний тренер туринців Андреа Пірло. Керівництво "Старої Синьйори" готове до відновлення перемовин із Брешією. Конкуренцію Ювентусу у полюванні на Сандро складе Інтер.

У минулому сезоні Серії А Тоналі провів 35 матчів, в яких відзначився голом та 7-ма асистами.

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