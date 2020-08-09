Пірло визначився зі своїм першим трансфером у Ювентусі

Новоспечений тренер Ювентуса планує кадрові підсилення під час літнього міжсезоння.

Хавбек Брешії Сандро Тоналі є пріоритетною ціллю Ювентуса на найближче трансферне вікно, повідомляє Sempreinter.

Роналду оцінив призначення Пірло на посаду головного тренера Ювентуса

На підписанні 20-річного таланта особисто наполягає головний тренер туринців Андреа Пірло. Керівництво "Старої Синьйори" готове до відновлення перемовин із Брешією. Конкуренцію Ювентусу у полюванні на Сандро складе Інтер.

У минулому сезоні Серії А Тоналі провів 35 матчів, в яких відзначився голом та 7-ма асистами.

Ювентус зробив сенсаційну ставку на Пірло – великий Маестро вважає себе учнем Луческу, а в Італії згадують Київ