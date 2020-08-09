toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Бельгія
ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - НАПОЛІ БАВАРІЯ - ЧЕЛСІ ДИНАМО ШАХТАР

Пластун зазнав жахливої травми в матчі за Гент – захиснику зашивали пеніс

22:51 - Читать на русском
Пластун зазнав жахливої травми в матчі за Гент – захиснику зашивали пеніс
Ігор Пластун / Photo News

Захисник Гента та збірної України Ігор Пластун надовго запам'ятає матч 1-го туру Ліги Жюпіле сезону 2020/21.

Зіткнення Пластуна з голкіпером своєї ж команди мало дуже неприємні наслідки для українського захисника, повідомляє voetbalprimeur.

Пластун розпочав сезон із забитого м'яча – відео гола українця

Зазначається, що воротар Камінські ногою влучив нижче пояса своєму одноклубнику. Лікарі оперативно наклали шви на чоловічий орган, однак терміни відновлення Пластуна поки невідомі.

Нагадаємо, Гент мінімально поступився Сент-Трюйдену (1:2), а єдиним голом у складі гостей відзначився якраз український захисник.

Яремчук влучав у стійки, Безус рятував, Пластун забив і постраждав від свого партнера – Гент програв перший матч сезону

blog_ava
Пірло планує кадрову революцію в Ювентусі – екс-зірка Шахтаря потрапив під гарячу руку коуча
11:51
10611
Теги
Ігор Ігор Пластун Гент Гент Україна Україна Бельгія Українці за кордоном
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
45
хв
Інтер
22:00
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?