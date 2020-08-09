Пластун зазнав жахливої травми в матчі за Гент – захиснику зашивали пеніс

Зіткнення Пластуна з голкіпером своєї ж команди мало дуже неприємні наслідки для українського захисника, повідомляє voetbalprimeur.

Пластун розпочав сезон із забитого м'яча – відео гола українця

Зазначається, що воротар Камінські ногою влучив нижче пояса своєму одноклубнику. Лікарі оперативно наклали шви на чоловічий орган, однак терміни відновлення Пластуна поки невідомі.

Нагадаємо, Гент мінімально поступився Сент-Трюйдену (1:2), а єдиним голом у складі гостей відзначився якраз український захисник.

Яремчук влучав у стійки, Безус рятував, Пластун забив і постраждав від свого партнера – Гент програв перший матч сезону