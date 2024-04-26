Поєдинок другого за силою дивізіону викликав підозру у Комітету етики і чесної гри.

Українська асоціація футболу в особі свіжопризначеного керівника Комітету з етики та чесної гри УАФ Андрія Давиденка оголосила про початок перевірки за фактом можливого впливу (маніпулювання) на результат матчу Першої ліги, повідомляє офіційний сайт організації.

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Йдеться про матч 6-го туру другого етапу Групи вибування між Металістом та Кременем. Харків'яни здобули вольову перемогу 2:1, поступаючись після першого тайму. Швидше за все, підозру викликає гол, пропущений голкіпером кременчуцької команди Арсенієм Коркодимом.

Зазначається, що наразі відбувається збір необхідних даних, результати перевірки буде повідомлено після ії закінчення.

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