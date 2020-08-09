Русин різко спростував чутки щодо причини зараження коронавірусом

"Всім журналістам та футбольним групам: весілля святкували 21 липня 2020 року. Перший ПЛР-тест, який я здав 30 липня 2020 року був негативним. Тому, прошу не поширювати недостовірної інформації", – зазначив Русин у своєму Instagram.

Двоє гравців Динамо захворіли на коронавірус

Нагадаємо, в Русина, Вантуха та ще одного вихованця Динамо було виявлено коронавірус, гравців відправили на самоізоляцію.

До слова, Назарій повернувся до київського клубу в зимове трансферне вікно із Зорі, але відзначився лише двома асистами після успішних виступів за луганців.

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