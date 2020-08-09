Фаворов пояснив перехід у Зорю – хавбек був готовий залишитися в Десні

"Десна відмовилася продовжувати зі мною контракт, тому я перейшов в інший клуб. Ще за півроку до закінчення контракту в Десні я сам виходив на керівництво клубу, щоб обговорити його продовження, поговорити. У підсумку мені потім зробили таку пропозицію, щоб я сам відмовився. Тому Десну я покинув не за своєю волею. Хлопці, команда і тренер знали цю ситуацію.

Зоря офіційно оголосила про підписання Фаворова

Я до останнього не вів переговори з іншими командами, бо хотів поговорити в Десні. Не все можу розповісти, бо деякі речі повинні залишатися в команді. Здогадуюся, чому так вчинили, але з їхнього боку це неправильно. Думав, ми почнемо переговори і продовжимо спілкування щодо нового контракту, але мене проігнорували.

Коли вже стало все ясно з Десною, мені і запропонували перейти в Зорю. Довго не думав і відразу погодився. Все-таки цю команду я знаю, ми змагалися з нею в чемпіонаті. Зараз поки що я тільки приїхав до Запоріжжя, підписав контракт і найближчим часом познайомлюсь з новими партнерами і головним тренером Віктором Скрипником", – поділився Фаворов у коментарі meta-ratings.

Додамо, що Зоря підписала вже п'ятого новачка цього міжсезоння після Янакова, Гречкіна, Назарини та Жунінью.

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