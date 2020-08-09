Луческу підсилить Динамо форвардом з Бундесліги, – ЗМІ

Динамо зацікавлене у трансфері форварда Фортуни Кенана Карамана, повідомляє Transfer Merkezi.

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Зазначається, що Мірча Луческу проявляє особистий інтерес до турецького нападника. Основна його позиція – центрфорвард, але він може зіграти відтягнутого нападника або вінгера. Transfermarkt оцінює гравця на 3,5 млн євро, натомість його клаусула становить лише 2 млн.

Додамо, що контракт Карамана розрахований до літа 2021 року, проте він готовий покинути Фортуну після вильоту до другої Бундесліги.

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