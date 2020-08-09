Вілліан стане гравцем Арсенала – екс-зірка Шахтаря приєднається до "канонірів" наступного тижня

Бразильський хавбек Вілліан не покидатиме Лондон після відходу з Челсі.

Вілліан узгодив майже усі деталі контракту з Арсеналом, до нового клубу півзахисник приєднається вже наступного тижня, повідомляє у журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

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Челсі не зміг переконати 32-річного бразильця, тому зірковий гравець перейде до табору "канонірів" на правах вільного агента.

Нагадаємо, у 2007-2013 роках Вілліан захищав кольори Шахтаря. У минулому сезоні АПЛ хавбек провів 36 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 9-ма асистами.

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