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Пірло вперше прокоментував своє призначення головним тренером Ювентуса

21:24 - Читать на русском
Пірло вперше прокоментував своє призначення головним тренером Ювентуса
Андреа Пірло / Фото ФК Ювентус

Новоспечений наставник Ювентуса Андреа Пірло перервав мовчанку після несподіваної новини про свою нову посаду.

"Я дуже радий і пишаюся тим, що удостоївся такої поваги і довіри з боку Ювентуса. Готовий до цієї приголомшливої можливості!" – написав Пірло у Twitter.

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41-річний фахівець підписав контракт з туринцями на 2 сезони. У липні Юве оголосив про призначення Пірло наставником молодіжної команди, але після звільнення Мауріціо Саррі, – італійця зробили головним тренером основи.

За підсумками минулого сезону Ювентус здобув золоті медалі Серії А, але вилетів з розіграшу Ліги чемпіонів від Ліона на стадії 1/8 фіналу.

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Ювентус Ювентус Андреа Андреа Пірло Італія
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