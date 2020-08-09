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Ліверпуль близький до підписання гравця Олімпіакоса

20:56 - Читать на русском
Ліверпуль близький до підписання гравця Олімпіакоса
Константінос Цімікас / Фото ФК Олімпіакос

Мерсисайдський клуб вирішив знайти підсилення захисної лінії у чемпіонаті Греції.

Захисник Олімпіакоса Константінос Цімікас має хороший шанс перебратись до табору чинного чемпіона Англії, повідомляє Goal.

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Угода між Ліверпулем та грецьким клубом перебуває на завершальній стадії. За 24-річного грека мерсисайдці заплатять близько 13 млн євро. Чинний контракт Константіноса з Олміпіакосом розрахований до літа 2022-го.

У минулому сезоні чемпіонату Греції Цімікас провів 27 матчів, в яких відзначився двома асистами.

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