Ліверпуль близький до підписання гравця Олімпіакоса

Захисник Олімпіакоса Константінос Цімікас має хороший шанс перебратись до табору чинного чемпіона Англії, повідомляє Goal.

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Угода між Ліверпулем та грецьким клубом перебуває на завершальній стадії. За 24-річного грека мерсисайдці заплатять близько 13 млн євро. Чинний контракт Константіноса з Олміпіакосом розрахований до літа 2022-го.

У минулому сезоні чемпіонату Греції Цімікас провів 27 матчів, в яких відзначився двома асистами.

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