Матвієнко знову зацікавив Арсенал – аналітики лондонців на замовлення Артети оцінили українця у матчі з Вольфсбургом

Лондонці намагалися підписати 24-річного українця ще минулої зими, але тоді угоду закрити не вдалося, а відомий агент Олег Смалійчук звинуватив у зриві трансферу генерального директора Шахтаря Сергія Палкіна. Функціонери обмінялися звинуваченнями у ЗМІ, а в Арсеналі опинився Пабло Марі.

Матвієнко повернувся до тренувань з Шахтарем

Іспанський центрбек так і не зумів довести свою спроможність бути конкурентним на Емірейтс, тому "каноніри" знову шукають підсилення у проблемну ланку. За повідомленням британських ЗМІ, Арсенал повернувся до кандидатури Матвієнка. Аналітики англійського клубу переглядали гру українця у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга. Щоправда, Микола в тому поєдинку діяв на лівому фланзі оборони, але робив це настільки ефективно, що опинився у символічній збірній тижня.

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У запрошенні Матвієнка в Арсенал зацікавлений особисто головний тренер команди Мікель Артета. Іспанський фахівець звернув увагу на гравця Шахтаря ще під час своєї роботи асистентом Пепа Гвардіоли в Манчестер Сіті. Тепер же коуч формує в Лондоні команду під себе і дуже хоче бачити Матвієнка частиною нового проекту. Ще одним претендентом, якого розглядає Арсенал, є Габріел із французького Лілля. Варіант, коли англійці підпишуть обох цих виконавців практично виключений.

Додамо, що у минулому чемпіонаті України Матвієнко допоміг Шахтарю здобути золоті медалі, зігравши 26 матчів, у яких забив 1 гол та віддав 1 асист. Також українець провів усі шість матчів у груповому етапі Ліги чемпіонів і чотири поєдинки у плей-офф Ліги Європи.

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