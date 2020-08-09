Атлетіко оголосив про два випадки захворювання коронавірусом перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів

Мадридський клуб зіткнувся з серйозними проблемами перед заключними поєдинками ЛЧ.

Для гравців, персоналу та тренерського штабу Атлетіко 8 серпня провели тестування на наявність коронавірусу. На жаль, результати підтвердили двох інфікованих осіб, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Мадридці вирішили не розголошувати імена осіб, які здали позитивний тест. Вже 13 серпня на підопічних Дієго Сімеоне очікує зустріч з РБ Лейпциг в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

За підсумками минулого сезону чемпіонату Іспанії Атлетіко посів третю сходинку у турнірній таблиці.

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