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Атлетіко оголосив про два випадки захворювання коронавірусом перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів

9 серпня 23:20 - Читать на русском
Атлетіко оголосив про два випадки захворювання коронавірусом перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів
Фото ФК Атлетіко

Мадридський клуб зіткнувся з серйозними проблемами перед заключними поєдинками ЛЧ.

 

Для гравців, персоналу та тренерського штабу Атлетіко 8 серпня провели тестування на наявність коронавірусу. На жаль, результати підтвердили двох інфікованих осіб, повідомляє офіційний сайт клубу.

РБ Лейпциг – Атлетіко: Феліш зможе зіграти в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Мадридці вирішили не розголошувати імена осіб, які здали позитивний тест. Вже 13 серпня на підопічних Дієго Сімеоне очікує зустріч з РБ Лейпциг в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

За підсумками минулого сезону чемпіонату Іспанії Атлетіко посів третю сходинку у турнірній таблиці.

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Теги
Атлетіко Атлетіко Іспанія коронавірус РБ Лейпциг - Атлетіко
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