Наші в єврокубках

Динамо програло Фенербахче в першому матчі групового раунду Ліги Європи. Віктор Циганков забив, але цього виявилося мало. Микола Шапаренко отримав травму і залишив поле на ношах. Мірча Луческу звинуватив суперників у грубій грі й демонстративно пішов з прес-конференції.

СК Дніпро-1 також невдало розпочав єврокубкову осінь. Дніпряни програли АЗ у дебютному матчі Ліги конференцій. Долю поєдинку вирішив один гол.

Тренерські перестановки

Лейпциг напередодні звільнив тренера після розгрому від Шахтаря в Лізі чемпіонів. Саксонці швидко визначилися з новим наставником. Команду тренуватиме Марко Розе, який громив Шахтар 10:0 два роки тому.

Челсі офіційно призначив нового головного тренера, заплативши величезні відступні. Клопп відповів на питання про можливу відставку з кризового Ліверпуля. Де Дзербі відмовився очолювати Болонью.

Інші новини

Віктору Циганкову обіцяли перехід в топ-клуб. Роман Яремчук міг перейти в елітний клуб Німеччини. Ребров підпише ще одного українця – захисник Шахтаря їде в ОАЕ. Мар'ян Швед потрапив у команду 1-го туру ЛЧ.

Матчі збірної України транслюватимуть безкоштовно – де дивитися поєдинки "синьо-жовтих" у Лізі націй.