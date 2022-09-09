СК Дніпро-1 – АЗ – 0:1 – відео гола та огляд матчу
00:33 - Читать на русском
СК Дніпро-1 поступився АЗ в рамках першого туру групового етапу Ліги конференцій. Дивіться відеоогляд зустрічі на "Футбол 24".
завершено
63’ Дані де Віт
Дебютувати у груповому етапі єврокубка СК Дніпро-1 довелося проти дуже складного суперника. АЗ у нинішньому сезоні ще не програвав, здобувши 9 перемог в 11-ти попередній матчах, забиваючи в середньому майже три голи.
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На жаль, сьогодні поєдинок не вийшов результативним. Вирішальним став єдиний гол, який у свій актив записав Дані де Віт. Відтак, АЗ очолив турнірну таблицю групи Е, оскільки в паралельному матчі Вадуц та Аполлон поділили очки.
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