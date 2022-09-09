Дебютувати у груповому етапі єврокубка СК Дніпро-1 довелося проти дуже складного суперника. АЗ у нинішньому сезоні ще не програвав, здобувши 9 перемог в 11-ти попередній матчах, забиваючи в середньому майже три голи.

СК Дніпро-1 програв АЗ у дебютному матчі в Лізі конференцій

На жаль, сьогодні поєдинок не вийшов результативним. Вирішальним став єдиний гол, який у свій актив записав Дані де Віт. Відтак, АЗ очолив турнірну таблицю групи Е, оскільки в паралельному матчі Вадуц та Аполлон поділили очки.