Сезон 2021/22 молодий центрбек відіграв у Маріуполі. Влітку 18-річний Данило Удод пройшов збори з Шахтарем, але в команді Йовічевіча він не залишиться.

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Вихованець академії Шахтаря продовжить кар'єру в Аль-Айні під керівництвом Сергія Реброва. Еміратський клуб орендує українця на один сезон, а найближчими днями про трансфер оголосять офіційно. Про це повідомив Ігор Бурбас в ефірі Чистий ПІДКАсТ.

Відповідно, кількість українців в Аль-Айні зросте до трьох. Влітку склад команди Сергія Реброва поповнив Андрій Ярмоленко.

Данило Удод провів в УПЛ 6 поєдинків (всі у складі Маріуполя). Також молодий захисник зіграв 3 матчі за збірну України U-19.

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