Німецький РБ Лейпциг лише один день залишався без наставника. Новим керманичем став Марко Розе.

45-річний німецький фахівець замінив на тренерському містку Доменіко Тедеско, якого звільнили напередодні. Контракт з Розе розрахований до літа 2024-го, інформує пресслужба клубу.

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Помічниками Марко будуть Александр Ціклер, Марко Курт і Франк Гайдек. Вже сьогодні новий тренерський штаб представлять пресі, після чого у другій половині дня він проведе своє перше заняття.

Розе раніше очолював РБ Зальцбург, Борусію Д і Борусію М. З останньою він у сезоні ЛЧ 2020/21 зустрічався із Шахтарем, його команда трощила "гірників" з рахунками 6:0 і 4:0. Наступний матч з донеччанами відбудеться 2 листопада.

Дебют німця на посаді наставника "биків" відбудеться у суботу, 10 вересня. Суперником буде Борусія Дортмунд, його колишня команда.

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