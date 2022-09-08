Як і очікувалося, 47-річний Грем Поттер покинув Брайтон і став головним тренером "пенсіонерів", які напередодні звільнили Томаса Тухеля після поразки від Динамо Загреб в Лізі чемпіонів. Контракт розрахований на 5 років, інформує офіційний сайт Челсі.

Челсі заплатить 25 мільйонів за звільнення Тухеля – щедра компенсація німцю і другий найдорожчий викуп тренера в історії

Повідомлялося, що заради наставника Брайтона Челсі наважився на виплату відступних на суму 10 мільйонів фунтів (а з урахуванням всього штабу – 21 мільйон). Це другий найдорожчий викуп тренера в історії футболу після Юліана Нагельсманна (Баварія платила РБ Лейпциг 25 млн євро).

"Я неймовірно пишаюся і радий очолити Челсі. Це фантастичний клуб. З нетерпінням чекаю зустрічі та початку роботи з захоплюючою командою.. Я також хотів би висловити щиру подяку Брайтону за надану мені можливість. Дякую всім гравцям, персоналу та вболівальникам за їхню постійну підтримку під час мого перебування в цьому клубі", – заявив новопризначений тренер лондонців.

Дебютувати на посаді наставника Челсі Грем Поттер зможе вже в суботу, 10 вересня. У поєдинку АПЛ "сині" зіграють на виїзді проти Фулхема.

Раніше фахівець очолював шведський Естерсунд і Суонсі. З травня 2019 року працював у Брайтоні. За цей час команда стала одним з найяскравіших середняків АПЛ, а сезон 2022/23 взагалі розпочала казково – 13 очок у 6 турах і четверта сходинка.