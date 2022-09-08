Єдина офіційна пропозиція, яка була в київського клубу, надійшла від Жирони. Однак Ігор Суркіс відмовив, назвавши таку поведінку іспанців несолідною. Мовляв ніхто лідера в останні дні ринку не відпускає.

"Циганков не розглядає можливість продовжити контракт з Динамо", – Циганик

Водночас Ігор Бурбас стверджує, що для Циганкова це був шанс показати і себе і опинитися в гранді АПЛ. "Не секрет, що Жирона пропонувала Динамо за Циганкова 10 мільйонів євро. Цим трансфером займався брат Пепа Гвардіоли, який йому обіцяв, що за рік для нього відкриються двері у Ман Сіті", – сказав журналіст у ефірв програми "Чистий підкаст".

Нагадаємо, ЗМІ також приписували інтерес до Циганкова з боку Севільї, Вільяреала, ПСВ та Аякса. Однак до конкретики у цих випадках справа не дійшла.