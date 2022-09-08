Бронзовий призер Бундесліги 2021/22 робив запит у Бенфіку щодо переходу 26-річного форварда збірної України. Байєр хотів підписати Яремчука, але на той момент українець вже вів активні перемовини з Брюгге. Німці банально запізнилися, повідомляє Nieuwsblad.

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Окрім Байєра, інтерес до Яремчука проявляв і Штутгарт. У підсумку Роман опинився в Брюгге, який виклав за нападника рекордну суму в історії клубу – 16 мільйонів євро плюс 3 мільйони бонусів.

Цікаво, що саме проти Байєра Брюгге з Яремчуком у складі зіграв у першому турі Ліги чемпіонів. Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь бельгійців. У складі Брюгге українець зіграв вже 2 матчі (двічі вийшов на заміну), забив 1 гол.

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